Фильмы
МУЛЬТ в кино. Выпуск №187
Расписание сеансов МУЛЬТ в кино. Выпуск №187, 2025 в Москве
13 октября 2025
Расписание сеансов МУЛЬТ в кино. Выпуск №187, 13 октября 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Кадры
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Сегодня
10
Завтра
11
вс
12
пн
13
вт
14
ср
15
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
10:20
от 250 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
10:20
от 250 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
10:45
от 250 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
11:15
от 250 ₽
Каро 6 Будапешт
Алтуфьево
2D
10:20
от 250 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
10:10
от 250 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
10:50
от 250 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
10:20
от 250 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
10:45
от 250 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
11:10
от 250 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Ужастики. Ожившие рисунки
Отзывы
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Эдем
Отзывы
2024, Австралия, триллер
Сводишь с ума
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
