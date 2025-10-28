Меню
Расписание сеансов МУЛЬТ в кино. Выпуск №187, 2025 в Москве 28 октября 2025

Расписание сеансов МУЛЬТ в кино. Выпуск №187, 28 октября 2025 в Москве

Вся информация о мультфильме
КАРО 6 Киргизия г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
10:40 от 250 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
10:40 от 250 ₽
Каро 6 Будапешт
Алтуфьево
2D
10:25 от 250 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
12:00 от 250 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
10:30 от 250 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
10:30 от 250 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
10:40 от 250 ₽
