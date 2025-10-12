Меню
Киноафиша
Фильмы
Айхал
Расписание сеансов Айхал, 2025 в Москве
Расписание сеансов Айхал, 2025 в Москве
О фильме
Вся информация о фильме
Как размножаются на’ви из «Аватара»: разбираемся, зачем им светящиеся хвосты и что у них общего с USB-портами
«Слово пацана» - о том, как всё начиналось. «Казино» - как всё закончилось: сериал с Хабенским покажет СССР в эпоху его развала
Кем на самом деле был Король Ночи? ИИ дал версию, которая переворачивает все, что мы знали об «Игре престолов»
«Не спеша насладиться миром»: сколько сезонов будет у «Рыцаря Семи Королевств» — дата выхода первого уже есть, осталось дождаться
«Будете мешать – оставлю без обеда»: рожденные в СССР пройдут этот тест на 5/5 – вспомните фильм по цитате о еде
«У Сайтамы появился конкурент»: в 2026-м фанатов сёнэна порадуют новым аниме про чудовищ – спасать мир от них будет... петух
Управитесь за выходные: 3 мини-сериала от HBO Max с оценкой 7.5+ — № 3 выйдет лишь 12 октября, а уже получил 100% свежести на RT
Эпизоды в 10 раз дороже: финал «Очень странных дел» может стать самым дорогим в истории – даже «Кольца власти» обошлись дешевле
Считаете себя фанатом «Невского»? Зря: вы точно не справитесь с нашим тестом на знание сериала
«Возможно, я и знал, но…»: даже Макконахи не помнит полное имя Купера из «Интерстеллара» — проверьте и вы себя
«Один из лучших о разведчиках»: в 1968-м этот фильм с рейтингом 8.5 собрал 57 млн зрителей – а в СССР его хотели запретить
