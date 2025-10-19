Меню
Фильмы
Айхал
Расписание сеансов Айхал, 2025 в Москве
19 октября 2025
Расписание сеансов Айхал, 19 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
16
Завтра
17
сб
18
вс
19
пн
20
вт
21
ср
22
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Айхал»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D, SUB
18:05
от 800 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
Ледяной предел
Отзывы
2025, США, триллер
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
