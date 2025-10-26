Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Зальцбург. Игрок Расписание сеансов TheatreHD: Зальцбург. Игрок, 2024 в Москве

Расписание сеансов TheatreHD: Зальцбург. Игрок, 2024 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
вс 26 пн 27 ср 29
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «TheatreHD: Зальцбург. Игрок»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Балтика
Сходненская
2D, SUB
15:00 от 1000 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Воображаемый друг
Воображаемый друг
2024, США, ужасы
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Мокрячок Попай
Мокрячок Попай
2025, США, ужасы
«В меру упитанный мужчина» или тайный агент ЦРУ? Фанатская теория о Карлсоне, которая переворачивает все с ног на голову
Сердечко, птичка, смайлик — это не шифр, а название советского хита в эмодзи: попробуйте угадать все 6 (тест)
В России подготовили свой ответ «Форсажу» и «Такси», но есть нюанс: Юрий Стоянов вместо Вина Дизеля
Затмит самого Деймона: в 3 сезоне «Дома дракона» появится сразу несколько новых важных героев, но лишь один станет любимцем публики
Это что за Колобок? В «Истребителе демонов» Аказа эпично лишился головы, но благодаря особенности смог ее отрастить
От мужа не родила, но счастье обрела: в личной жизни у Веры Васильевой были только темные полосы и одно светлое пятно
«Меня это убивает»: лучшую цитату из «Темного рыцаря» написал вовсе не Кристофер Нолан — и это гложет режиссера по сей день
Конец света без зомби, ядерных взрывов и других банальных клише: 10 сериалов, которые переворачивают жанр с ног на голову
«Решил сыграть всех бюджетников»: НТВ готовит сюрприз любителям детективов — новинка со звездой «Лихача» и «Пса» в духе зарубежного «911»
3 серия 4 сезона «Клюквенного щербета» разбивает сердца: отныне Омер — убийца
От «славянского киберпанка» до Кинга: в октябре выйдет сразу 7 новых сериалов — включите для фона, а очнетесь, когда закончится весь сезон
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше