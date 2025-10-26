«В меру упитанный мужчина» или тайный агент ЦРУ? Фанатская теория о Карлсоне, которая переворачивает все с ног на голову

Сердечко, птичка, смайлик — это не шифр, а название советского хита в эмодзи: попробуйте угадать все 6 (тест)

В России подготовили свой ответ «Форсажу» и «Такси», но есть нюанс: Юрий Стоянов вместо Вина Дизеля

Затмит самого Деймона: в 3 сезоне «Дома дракона» появится сразу несколько новых важных героев, но лишь один станет любимцем публики

Это что за Колобок? В «Истребителе демонов» Аказа эпично лишился головы, но благодаря особенности смог ее отрастить

От мужа не родила, но счастье обрела: в личной жизни у Веры Васильевой были только темные полосы и одно светлое пятно

«Меня это убивает»: лучшую цитату из «Темного рыцаря» написал вовсе не Кристофер Нолан — и это гложет режиссера по сей день

Конец света без зомби, ядерных взрывов и других банальных клише: 10 сериалов, которые переворачивают жанр с ног на голову

«Решил сыграть всех бюджетников»: НТВ готовит сюрприз любителям детективов — новинка со звездой «Лихача» и «Пса» в духе зарубежного «911»

3 серия 4 сезона «Клюквенного щербета» разбивает сердца: отныне Омер — убийца