Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Зальцбург. Игрок Расписание сеансов TheatreHD: Зальцбург. Игрок, 2024 в Москве 29 октября 2025

Расписание сеансов TheatreHD: Зальцбург. Игрок, 29 октября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
вс 26 пн 27 ср 29
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «TheatreHD: Зальцбург. Игрок»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D, SUB
19:30 от 1000 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Мужские правила моего деда
2025, Россия, комедия, приключения
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Нахимовцы. Янтарный берег
Нахимовцы. Янтарный берег
2025, Россия, приключения, семейный
Мир в огне
Мир в огне
2025, США, фантастика, боевик
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Тафити. Приключения на краю света
Тафити. Приключения на краю света
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Дом ада. Спуск к дьяволу
2025, США, ужасы
«Пластмассовая люстра»: эта наложница Сулеймана до сих пор бесит поклонников «Великолепного века» — что с ней не так
Не только советская классика, но и голливудские хиты: нашли все отсылки к фильмам и сериалам в «Маше и Медведе»
Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово
Королева хальвета или смотритель туалета? Что вас ждет в гареме султана Сулеймана — тест из 6 вопросов определит судьбу
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
Все еще под впечатлением от «Дракулы»? Тогда вы по адресу: 5 фильмов, где готика, бархат и вампиры сплелись воедино
Это не Тоскана, но спутать легко: после «Виноделов» зрители засобирались на юг — вот где снимали самые живописные сцены
Ваша жизнь — это комедия, драма или триллер? Ответьте на 5 вопросов и узнайте, какой советский актер вас бы сыграл (тест)
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше