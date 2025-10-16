Меню
Фильмы
Трофей
Расписание сеансов Трофей, 2025 в Москве
Расписание сеансов Трофей, 2025 в Москве
О фильме
Вся информация о фильме
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
19:30
от 600 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
19:30
от 470 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
19:30
от 670 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
19:45
от 670 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
20:00
от 640 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
19:30
от 720 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
19:00
от 640 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
20:00
от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
19:00
от 700 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
20:00
от 720 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
19:30
от 670 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
20:00
от 650 ₽
Формула кино на Мичуринском
Юго-западная
2D
19:30
от 650 ₽
«Решил сыграть всех бюджетников»: НТВ готовит сюрприз любителям детективов — новинка со звездой «Лихача» и «Пса» в духе зарубежного «911»
