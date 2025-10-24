Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Трофей Расписание сеансов Трофей, 2025 в Москве 24 октября 2025

Расписание сеансов Трофей, 24 октября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 22 Завтра 23 пт 24 сб 25 вс 26 пн 27 вт 28 ср 29
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Трофей»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
23:50 от 390 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
00:10 от 600 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
23:40 от 450 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
00:30 от 470 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
23:10 от 670 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
19:15 от 670 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
23:20 от 590 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
22:00 от 720 ₽ 00:50 от 2400 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
23:40 от 440 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
23:00 от 640 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
23:00 от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
23:00 от 700 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
23:25 от 670 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
23:55 от 650 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
23:55 от 650 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Что стало с бывшей женой Павла Семенова: еще одна жертва питерских разборок в «Невском»
«Настоящий финал был другим»: у «Места встречи» на IMDb невероятные 8.7, но эти 2 момента не дают иностранцам покоя
Чтобы разобраться в отношениях Маринетт и Адриана, придется начать с конца: правильная хронология «Леди Баг и Супер-Кота»
Оставьте хотя бы Халка: в новом «Человеке-пауке» не будет героя, которого так все ждали — надежды на большой камбэк тают
Почтальон Печкин наверняка прошел бы тест на 5/5, а вы? Вспомните фильм СССР по кадру с велосипедом
«Путешествие к бессмертию» оценили на 9 из 10, но у него все равно есть конкуренты: вот еще 4 сериала, которые затягивают не хуже
Заворотнюк – не единственная потеря: 5 актеров «Моей прекрасной няни», которых уже нет в живых – заметили жуткое совпадение?
«Не смотрите его в одиночку»: в Корее сняли «Паранормальное явление», и хоррор уже выносит конкурентов — скоро выйдет в кино
Украл, выпил, в тюрьму: «Лихие» — кто из героев реально сидел и чем кончили их прототипы
«Физкульт-привет!»: только фанаты «Джентльменов удачи» пройдут тест на знание 6 цитат из фильма
«Мы не сомневались»: «Игра в кальмара» возвращается с новым сезоном уже в ноябре — 456 игроков опять сразятся за главный приз
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше