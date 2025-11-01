Как фанатка фэнтези, выбрала 4 книжных цикла, об экранизации которых я мечтаю: есть и хит от российского автора

Колесников и Устюгов на фоне нуарного Петербурга: НТВ готовит новый детективный хит — будет бомба

А что если бы «Игру в кальмара» перенесли в Японию XIX века? Netflix готовит новый громкий хит — смотрим трейлер «Последнего выжившего самурая»

«Такой абсурд!»: в Госдуме ответили на призыв запретить «Машу и Медведя» — мультфильм все-таки разрушает, но вовсе не традиции

Король лев всего лишь 5-й, Миядзаки вообще в хвосте: в Collider назвали лучшие мультфильмы 90-х – №1 в России даже не помнят

«Остался лучшим за всю мою жизнь»: Бандерас назвал самый любимый фильм о войне — и его сняли в СССР, а не в Голливуде

Без волшебных палочек, но тоже хорошо: фэнтези-фильмы, которые станут отличной заменой «Гарри Поттеру»

Казалось, что позор, а на самом деле — лучший момент: фильмы, из которых актеры просили вырезать ставшие культовыми сцены

Когда хочется чего-то необычного и очень страшного: топ-5 хэллоуинских фильмов, которые почему-то никто не смотрит

Гильермо дель Торо уже знает, чем займется после «Франкенштейна» — режиссер хочет переснять еще одну готическую классику