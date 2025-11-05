Премьера, которая станет прощанием: скоро на ТНТ выйдет новый сериал с участием Романа Попова

Русскую кицуне невозможно забыть: эта героиня стала украшением хитовой дорамы «История девятихвостого лиса»

Колесников и Устюгов на фоне нуарного Петербурга: НТВ готовит новый детективный хит — будет бомба

Король лев всего лишь 5-й, Миядзаки вообще в хвосте: в Collider назвали лучшие мультфильмы 90-х – №1 в России даже не помнят

«Остался лучшим за всю мою жизнь»: Бандерас назвал самый любимый фильм о войне — и его сняли в СССР, а не в Голливуде

До дыр засмотрели «Остров проклятых»? Вот 5 фильмов-головоломок, где все не так, как кажется — попробуйте угадать финал хоть в одном

Идеально на Хэллоуин: топ-5 фильмов и сериалов по Стивену Кингу, которые рекомендует он сам

«Такой абсурд!»: в Госдуме ответили на призыв запретить «Машу и Медведя» — мультфильм все-таки разрушает, но вовсе не традиции

Казалось, что позор, а на самом деле — лучший момент: фильмы, из которых актеры просили вырезать ставшие культовыми сцены

Когда хочется чего-то необычного и очень страшного: топ-5 хэллоуинских фильмов, которые почему-то никто не смотрит