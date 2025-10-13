Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Сани Санскари и Тулси Кумари Расписание сеансов Сани Санскари и Тулси Кумари, 2025 в Москве

Расписание сеансов Сани Санскари и Тулси Кумари, 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 13
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Сани Санскари и Тулси Кумари»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D, SUB
20:20 от 590 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Ужастики. Ожившие рисунки
Ужастики. Ожившие рисунки
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
(Не)искусственный интеллект
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Сводишь с ума
Сводишь с ума
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Эдем
Эдем
2024, Австралия, триллер
Почему «Семнадцать мгновений весны» назвали именно так — и что за этим числом на самом деле скрывается? Объясняем на пальцах
Вероятность 60%: ИИ рассказал, как погибнет человечество — все предсказано в этом фильме 2015 года
Самый красивый Раскольников с печальной судьбой: речь, конечно, про не Янковского
Считаете себя фанатом «Невского»? Зря: вы точно не справитесь с нашим тестом на знание сериала
«Возможно, я и знал, но…»: даже Макконахи не помнит полное имя Купера из «Интерстеллара» — проверьте и вы себя
«Будете мешать – оставлю без обеда»: рожденные в СССР пройдут этот тест на 5/5 – вспомните фильм по цитате о еде
Тест за минуту покажет вашего двойника из «Великолепного века»: никаких скучных вопросов — просто выберите свой знак зодиака
Эпизоды в 10 раз дороже: финал «Очень странных дел» может стать самым дорогим в истории – даже «Кольца власти» обошлись дешевле
«Один из лучших о разведчиках»: в 1968-м этот фильм с рейтингом 8.5 собрал 57 млн зрителей – а в СССР его хотели запретить
Управитесь за выходные: 3 мини-сериала от HBO Max с оценкой 7.5+ — № 3 выйдет лишь 12 октября, а уже получил 100% свежести на RT
«Не спеша насладиться миром»: сколько сезонов будет у «Рыцаря Семи Королевств» — дата выхода первого уже есть, осталось дождаться
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше