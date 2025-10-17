Султанша, которая поссорила три страны: кем на самом деле была Хюррем — русской, украинкой или полькой?

Почему у Гимли из «Властелина колец» был именно топор: оружие гномов имело особый смысл

На «Маше и Медведе» свет клином не сошелся: 10 семейных и очень уютных мультфильмов, которые согреют душу

Цензура такое не пропустила бы: в новой экранизации Кинга пришлось полностью менять книжную концовку — и писатель уже отреагировал

Цензура такая, что советскому кино и не снилась: Стивену Кингу покорился уникальный антирекорд — внукам не похвастаешься

Пола Уокера все-таки не оживят? «Форсаж 11» попал в производственный ад — оставили без денег и сценария

«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг

Наконец-то дописал «Ветра зимы»? Мартин сделал особый подарок фанату — теперь у поклонников «Игры престолов» вопросов еще больше

Глотайте пыль за Сон Джин-ву: продолжение «Поднятия уровня» побьет все рекорды «Истребителя демонов», но лишь при одном условии

Сопли-динамит и клоун-обжора: во 2 сезоне «Ван-Пис» покажут целых 7 новых дьявольских фруктов — составили рейтинг от лучших к худшим