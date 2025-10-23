Меню
Фильмы
Призраки Якутска
Расписание сеансов Призраки Якутска, 2025 в Москве
23 октября 2025
Расписание сеансов Призраки Якутска, 23 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
22
Завтра
23
сб
25
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Призраки Якутска»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D, SUB
20:20
от 670 ₽
