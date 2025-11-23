«Актеры играют катастрофически ужасно»: критики дали 58% свежести «Иллюзии обмана 3» — и это, на минуту, самый высокий рейтинг франшизы

Мама-Кошка и Папа-Котя часто балуют Коржика, Карамельку и Компота слойками с абрикосами: скорее записывайте этот простой рецепт

Рейтинг 7,9, но кое-что смущает: новый сериал НТВ не только не дотягивает до «Невского», но и поразительно похож на «Реализацию»

«Написал 50 страниц»: Сигурни Уивер прочла сценарий «Чужого 5» — и впервые за 28 лет готова вернуться к Рипли

Тест для любителей кино и книг: вспомните 5 советских экранизаций Достоевского по одному кадру

«Это не скромно»: Высоцкая назвала личный топ-3 фильмов Кончаловского — и все оказались из эпохи СССР

Не все показали в лоб — только намекнули: сколько человек отправил на тот свет Норман за 5 сезонов «Мотеля Бейтса»

Зрители заметили подвох в «Добро пожаловать в Дерри» — это же не тот Пеннивайз из фильмов: режиссер объяснил «подмену»

«Один из самых недооцененных»: этот сериал должен был стать «Игрой престолов» про пиратов — получил 8,2 на IMDb, но в массы так и не ушел

«В смысле без Микасы? Вы с ума сошли?»: на Западе назвали 5 лучших аниме-героинь в истории – и фанам «Атаки титанов» будет больно