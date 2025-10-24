Меню
Фильмы
TheatreHD: Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен: Аида
Расписание сеансов TheatreHD: Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен: Аида, 2004 в Москве
24 октября 2025
Расписание сеансов TheatreHD: Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен: Аида, 24 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
пт
24
сб
25
пт
31
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «TheatreHD: Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен: Аида»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
19:30
от 1000 ₽
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
19:30
от 1000 ₽
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
19:30
от 1000 ₽
