Это было хуже, чем тюрьма: куда на два года отвезли Хюррем после похищения

Финал — не финал: после «Дорогого Вилли» 1 ноября зрителей ждут еще 4 серии, но совсем другие — без актеров и сценария

Финал «Миротворца» вышел громким, но непонятным: 5 вопросов, которые не дают фанатам спать спокойно — похоже, без 3 сезона не обойтись

«Они либо боги, либо ничтожества»: психолог назвала 3 фильма СССР, где воспевают нарциссов – вдруг и ваш экранный любимчик найдется?

Netflix создал современный «Секс в большом городе»: сериал уже №1 в топе — 8,6 миллиона просмотров накопилось за 4 дня

Вы верили и молились пиратским богам, и он вернулся: дата выхода «Ван Пис» — Netflix не будет томить ожиданием

Netflix опозорил одну из величайших стелс-игр в истории: что не так со «Splinter Cell: Караул смерти» – это не второй «Аркейн», а проходняк

На «Поднятие уровня» уже не рассчитывают: 10 аниме, которые фанаты особенно ждут в 2026-м – «Магичку» обошло фэнтези с 8.9 на IMDb

Вернулись не только «Сумерки»: в 2008-м культовый мюзикл из России собрал $17 млн и ушел в тень – в декабре покажут расширенную версию

Звезда «Шерлока» скоро появится в новом детективном сериале — он понравится фанатам Агаты Кристи