Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Воскрешение
Расписание сеансов Воскрешение, 2025 в Москве
17 января 2026
Расписание сеансов Воскрешение, 17 января 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Факты
Вся информация о фильме
сб
17
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Воскрешение»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема Парк Мосфильм
г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D, SUB
14:00
от 750 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Сожалею о тебе
Рецензия
Отзывы
2025, Германия / США, драма
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Метод исключения
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Станет Бодровым XXI века: звезда «Невского» Антон Васильев появится вместе с Андоленко из «Спасской» в новом хите на НТВ
Шедевр от Михалкова-младшего? «Первый на Олимпе» вышел на Okko и равен в рейтинге с «Родниной» — зрители щедро ставят 8.3
За 15 лет исключение было всего раз: только одна часть «Ёлок» вышла не на Новый год
«Он немного аутист»: Колокольников восторгается работой с этим американским режиссером, хотя другие актеры называют ее «мучительной»
Этот фэнтези-сериал с рейтингом 8,1 ломал ожидания задолго до «Игры престолов» — и получалось в разы лучше: отдельное спасибо за финал
Англичане Ватсона из советского «Шерлока» считают №2 по крутости: но вместо Соломина роль могли заполучить 4 других актера – угадаете, кто?
Нолан постарался трижды: IMDb выдал топ-10 фантастических лент – наличие «Интерстеллара» очевидно, но №1 стал другой фильм
«Великолепный век» обелил Ибрагима-пашу и выставил Сулеймана подлецом — но в реальности визирь наделал столько ошибок, что казнь была неизбежна
Выбирают 66% зрителей: этот жанр сериалов оказался самым востребованным у россиян – смотрят и зумеры, и бумеры
В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула»
Лило и Стич живут не «где-то на Гавайях»: есть конкретное место, с которого срисовали их дом — и в экранизации это упустили
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667