От Аннатара до Ока: сколько обликов на самом деле сменил Саурон во «Властелине колец»

20 млн за несколько дней и 82% свежести на RT: эта комедия стала главным хитом Netflix — подходит для январских выходных 100%

Джо из «Друзей» точно не лапочка: одну деталь на его кухне не замечали годами, а ведь это доказывает, что он — жадина и эгоист

Изучил фильмы Кэмерона и нашел самые худшие: даже самый кассовый режиссер садится в лужу

От броненосца до кожаных штанов Росса: 9 новогодних серий «Друзей», ради которых стоит бросить все дела

Паштет из меню ресторана «Клод Моне»: готовим по секретному рецепту «Огузка» из «Кухни»

Годжо, Леви и Джин-Ву узнает каждый: тест для скилловых фанатов аниме (в кадре только пейзажи)

ИИ подобрал 16 актеров для российского «Гарри Поттера»: очевидно, что Борисов – Волан-де-Морт, но взгляните на остальных (фото)

Этот фильм Тарантино назвал величайшим в истории кино (спорим, вы согласитесь с выбором?)

За 2025 год лишь 4 российских сериала-комедии получили оценку 8+ – время наверстать, если упустили