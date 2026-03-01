Роль не хуже Брагина: этот исторический проект с Колесниковым очень люблю — рейтинг весьма неплох

Если нет подписки на стриминги: сериал «Камбэк» с Петровым покажут по ТВ в марте — какой канал включать и когда

Мясников сам работал как в «Больнице Питт»: «В сериале все передано блестяще»

«Врата Штейна» на минималках: «Союзмультфильм» выпустил научпоп-мультик для юных зрителей — любители «Гравити Фолз» оценят

Зумеры написали 5 отзывов на фильмы СССР: только знатоки поймут, что за картина похожа на «Пункт назначения» (тест)

«А цветы пропадают» – как и те, кто невнимательно смотрел фильмы СССР: вспомните 5 кинолент по цитатам о букетах

Спасибо, что не Иван: Янковский-старший получил роль Достоевского — одни приятно удивлены, другие в недоумении

География советского кино: вспомните, где происходило действие 5 легендарных фильмов (тест для истинных знатоков)

Следом за «Первым» появится и «Разбойный отдел»: героев уже называют заменой Шибанову и Брагину

Был «Жестокий романс», а стал «Деревенский»: Гузеева появится в «Простоквашино» – вот когда покажут серию с первым женским камео