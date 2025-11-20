У «Иллюзии обмана 3» достойные конкуренты: 5 фильмов ноября, от которых невозможно оторваться

«Мистика не мое… смотреть не буду»: этот комментарий зрителя точно описал раскол вокруг сериала «Зверобой-2»

Не казнь Неда и не Красная свадьба: «Игра престолов» намекнула на гибель Старков еще в первых сериях, а этого никто и не заметил

«Это полная чушь»: пока зрители 10+ лет нахваливают «Интерстеллар», ученые нашли глупый ляп – перекрывает все старания Нолана

Этот Sci-Fi 15-летней давности стоил $5 000 000 и опозорился в прокате: но спустя годы его любят сильнее «Интерстеллара»

Культовый маньяк, горе-космонавт и Джокер: лишь 3 актера могут заменить Деппа-Воробья в «Пиратах…» так, чтоб не было мучительно больно

«Просто потрясающая»: Бобби Браун попала в «Очень странные дела» благодаря Кингу, впечатлила его в другом сериале

Юлию Пересильд официально убрали из списка лучших актрис: подсидела скандальная молодая звезда сказок

Сбежал в США, облысел, пел для Ричарда Гира, стал многодетным отцом: как сложилась жизнь Пети Рамы из «Бумера»

Фанатам «Нарко» зайдет: бразильская новинка отправилась на вершину топа Netflix с 5 900 000 просмотров — и тут не 300 серий, а всего 8