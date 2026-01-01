Меню
Киноафиша
Фильмы
Убежище
Расписание сеансов Убежище, 2026 в Москве
5 февраля 2026
Расписание сеансов Убежище, 5 февраля 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
2D
10:30
от 610 ₽
13:00
от 660 ₽
15:30
от 660 ₽
18:00
от 770 ₽
20:30
от 770 ₽
23:00
от 770 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
11:00
от 660 ₽
13:30
от 660 ₽
16:00
от 660 ₽
18:30
от 770 ₽
21:00
от 770 ₽
23:30
от 770 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
19:00
от 770 ₽
21:30
от 770 ₽
00:00
от 770 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
17:50
от 770 ₽
20:20
от 770 ₽
22:50
от 770 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
10:30
от 1100 ₽
13:00
от 1100 ₽
15:30
от 1100 ₽
18:00
от 1100 ₽
20:30
от 1100 ₽
23:00
от 1100 ₽
01:30
от 1100 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
19:15
от 750 ₽
