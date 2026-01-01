В финале «Игры престолов» Сансу Старк короновали совершенно заслуженно: нашла 5 причин, почему ее концовка — самая логичная

Выйдет вслед за «Майором Громом»: что ждать от сериала «Фурия» со звездой «Фишера» и Юлией Пересильд

Жива ли Макс в финале «Очень странных дел»? Если вы не боитесь спойлеров и не смотрели сериал до конца, вот честный ответ

Угадать советский фильм по стоп-кадру – прошлый век: взгляните на фрагменты афиш – и попробуйте не ошибиться (тест)

Мы 20 лет верили не тому герою: Нео никогда не был Избранным в «Матрице» — вдумайтесь в пророчество, и все встанет на место

9 сериалов чаще всего смотрели на каникулах: в №1 я не сомневалась, а вот №2 удивил – наш проект почти не отстает от Netflix

В СССР этот фильм сочли «пошлым» и хотели стереть навсегда — спасло неожиданное вмешательство геологов

Люди с нового «Аватара» уходят толпами: кому точно не надо идти на «Пламя и пепел» – моя рецензия, как простого зрителя

Этот турецкий сериал взял «Эмми» и покорил Европу в тот же день — даже «Великолепный век» так не смог: вы могли его пропустить

Глянула 15 мемов по «Друзьям» и тут же захотела пересмотреть: теперь показываю вам – тоже вряд ли устоите (фото)