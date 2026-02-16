Любовь на троих: почему Саид из «Клона» так и не полюбил Ранию — ответ есть в сериале

Год только начался, а уже столько фиаско: фильмы, которые уже успели провалиться в прокате в 2026 году

Крепкий детектив НТВ с рейтингом 8,0: почему сериал «Куба» стоит включить даже спустя годы — захватит все ваше внимание

Кормили росой, казнили за ерунду: китайские гаремы были стократ кошмарнее османских – Хюррем в таком не продержалась бы и месяца

«Метросексуал Саша Белый»: американцы впервые посмотрели «Бригаду» и «не поняли прикола» – сильней всего досталось Безрукову

Комедию о современном Шурике еще 6 лет назад снял «новый Рязанов»: стоила 55 млн, собрала в 10 раз больше, но россияне ее ненавидят

«Последний отдел»? «Разоблачение единорога»? Отличить настоящий детектив от выдуманного смогут только фанаты жанра (тест)

Готовы ждать 4 года? «Гарри Поттер» от НВО точно разочарует фанатов Волан-де-Морта – Киллиана Мерфи все-таки не увидим

«Гостья из будущего», лысина из ниоткуда: отыскали 10 уморительных ляпов в советском Sci-Fi про Алису Селезневу

Целых 3 мини-аниме Ghibli можно посмотреть ровно за 45 минут: пропавший щенок, счастливый кит и самая странная любовь