Пока мечтаю о «Прыгунах», посмотрела другой мультфильм Pixar: один из лучших, которые я видела

Карамелька, Коржик и Компот едят кексы только по этому рецепту: вместо сахара в них — секретный ингредиент

Перезапуск «Изгоняющего дьявола» жду особенно: режиссер очень хочет «породниться» с фильмом 70-х, но дело не только в этом

«Прощай, замерзаю»: «Морозко» в детстве смотрели многие, а жуткий смысл сказки поняли не все – у Настеньки не было хэппи-энда

Первым российским сериалом Netflix был вовсе не «Метод»: этот проект за $1 млн стал популярнее «Черного зеркала» и «невероятно впечатлил» иностранцев

Зашла на Кинопоиск из-за «Ландышей», а застряла на другом сериале из топ-5: СССР, одна фабрика и три судьбы — ни один поворот не угадаешь

На нее ходили все, но не смотрел никто: российская короткометражка с позорными 4,8/10 собрала в прокате больше «Аватара 3»

«Живут в мире единорогов»: замену «Первого отдела» на НТВ зрители уже сравнили с культовой «Ликвидацией» – но есть и ложка дегтя

«Не узнаю Пашу совсем»: Семенов в 8-м сезоне «Невского» уже не будет таким, как прежде – зрители во всем «обвиняют» Васильева (фото)

«Терминатор» казался прорывом, пока не объявился реальный автор: Кэмерон украл идею боевика — и признался в этом в титрах