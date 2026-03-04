Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Убежище
Расписание сеансов Убежище, 2026 в Москве
11 марта 2026
Расписание сеансов Убежище, 11 марта 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
4
Завтра
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Убежище»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Времена года
Парк Победы
2D
22:40
от 8000 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
12:40
14:40
15:50
17:15
18:10
19:35
22:05
Каро 10 София
Щелковская
2D
22:05
от 720 ₽
Каро 11 Октябрь
Арбатская
2D
22:15
от 660 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
22:00
от 640 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
21:55
от 720 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
11:20
от 660 ₽
20:45
от 720 ₽
01:50
от 720 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
23:40
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
12:10
от 370 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
21:50
от 1150 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
21:00
23:15
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
22:35
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
22:20
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
17:10
23:25
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
23:20
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Пока мечтаю о «Прыгунах», посмотрела другой мультфильм Pixar: один из лучших, которые я видела
Карамелька, Коржик и Компот едят кексы только по этому рецепту: вместо сахара в них — секретный ингредиент
Перезапуск «Изгоняющего дьявола» жду особенно: режиссер очень хочет «породниться» с фильмом 70-х, но дело не только в этом
«Прощай, замерзаю»: «Морозко» в детстве смотрели многие, а жуткий смысл сказки поняли не все – у Настеньки не было хэппи-энда
Первым российским сериалом Netflix был вовсе не «Метод»: этот проект за $1 млн стал популярнее «Черного зеркала» и «невероятно впечатлил» иностранцев
Зашла на Кинопоиск из-за «Ландышей», а застряла на другом сериале из топ-5: СССР, одна фабрика и три судьбы — ни один поворот не угадаешь
На нее ходили все, но не смотрел никто: российская короткометражка с позорными 4,8/10 собрала в прокате больше «Аватара 3»
«Живут в мире единорогов»: замену «Первого отдела» на НТВ зрители уже сравнили с культовой «Ликвидацией» – но есть и ложка дегтя
«Не узнаю Пашу совсем»: Семенов в 8-м сезоне «Невского» уже не будет таким, как прежде – зрители во всем «обвиняют» Васильева (фото)
«Терминатор» казался прорывом, пока не объявился реальный автор: Кэмерон украл идею боевика — и признался в этом в титрах
Тест по «Афоне» – это вам «не мелочь по карманам тырить»: вспомните, каких цитат не было в фильме
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667