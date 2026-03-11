Меню
Фильмы
Убежище
Расписание сеансов Убежище, 2026 в Москве
15 марта 2026
Расписание сеансов Убежище, 15 марта 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Сегодня
11
Завтра
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
20:50
от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
12:10
от 820 ₽
14:30
от 820 ₽
16:50
от 820 ₽
19:10
от 820 ₽
21:30
от 820 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
20:10
от 500 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
21:15
от 500 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
22:10
от 500 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
20:35
от 500 ₽
00:55
от 500 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
22:00
от 1450 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
21:00
от 680 ₽
23:15
от 680 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
22:40
от 820 ₽
