Киноафиша Фильмы Встречные Расписание сеансов Встречные, 2025 в Москве 15 октября 2025

Расписание сеансов Встречные, 15 октября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Сегодня 10 пн 13 вт 14 ср 15
Как купить билеты на сеанс фильма «Встречные»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Сатурн
Свиблово
2D
17:05 от 230 ₽
Москино Вымпел
Бабушкинская
2D
11:40 от 180 ₽
Москино Искра
Дмитровская
2D
15:45 от 210 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
14:30 от 200 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
11:50 от 170 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Ужастики. Ожившие рисунки
Ужастики. Ожившие рисунки
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
(Не)искусственный интеллект
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Эдем
Эдем
2024, Австралия, триллер
Сводишь с ума
Сводишь с ума
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
