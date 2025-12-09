Меню
Фильмы
Сомния. Кошмар вернулся
Расписание сеансов Сомния. Кошмар вернулся, 2025 в Москве
9 декабря 2025
Расписание сеансов Сомния. Кошмар вернулся, 9 декабря 2025 в Москве
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Сегодня
4
Завтра
5
сб
6
вс
7
пн
8
вт
9
ср
10
г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
12:15
Синема Парк Филион
Фили
2D
23:50
от 420 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
23:50
от 620 ₽
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Шальная императрица
Отзывы
2025, Россия, комедия
Семьянин
Отзывы
2025, Россия, комедия
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Крипер
Отзывы
2025, Канада / США, ужасы
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Метод исключения
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
