Причина, по которой Якен выбрал Арью на самом деле очевидная, если знать, как работает орден Безликих

Вампиры, маньяки и даже химкинские «Зачарованные»: 3 российских сериала, которые выйдут в ноябре

Если бы не Шерлок, то «Утомленных солнцем 2» и не было бы: Михалков признался, почему вообще снял сиквел с рекордным бюджетом

Фанаты Дэвида Линча и вселенной «Сайлент Хилла», вы это видели? В СССР сняли похожий психологический триллер — просто никто не заметил

Финал «Мира Дикого Запада» все же увидит свет: Нолан придумал ошеломительный финал, но HBO воротит нос

«На дорожку!»: только знатоки вспомнят 5 киногероев из фильмов СССР по первым репликам (тест)

Вин Дизель выдвинул 3 условия для «Форсажа 11»: в космос больше не полетим — теперь планы посерьезнее

Узнать фильм СССР по главному герою может каждый: а вспомните ли вы ленту по описанию его спутника? (тест)

Спецвыпуски многих сбивают с толку: вот сколько всего серий в «Ванпанчмене» – посчитали вместе с 3-м сезоном

«Любителям головоломок»: этот детектив на 7 баллов будто учился у «Джентльменов» — но здесь никто не выйдет, пока не найдут предателя