Кем на самом деле был Король Ночи? ИИ дал версию, которая переворачивает все, что мы знали об «Игре престолов»

Как размножаются на’ви из «Аватара»: разбираемся, зачем им светящиеся хвосты и что у них общего с USB-портами

Тут не только «Наруто», «Магическая битва» и «Атака титанов»: 8 японских аниме с самыми высокими рейтингами в мире

«Не спеша насладиться миром»: сколько сезонов будет у «Рыцаря Семи Королевств» — дата выхода первого уже есть, осталось дождаться

Не знаете, какой сериал посмотреть? Доверьтесь звездам: выберите свой знак зодиака — получите рекомендацию под ваш вкус (тест)

Эпизоды в 10 раз дороже: финал «Очень странных дел» может стать самым дорогим в истории – даже «Кольца власти» обошлись дешевле

Считаете себя фанатом «Невского»? Зря: вы точно не справитесь с нашим тестом на знание сериала

«Я надеялся, что был глубокий смысл…»: почему в «Магической битве» Годжо сменил белые бинты на черную повязку – дело не в скорби по Гето

Тест за минуту покажет вашего двойника из «Великолепного века»: никаких скучных вопросов — просто выберите свой знак зодиака

«Будете мешать – оставлю без обеда»: рожденные в СССР пройдут этот тест на 5/5 – вспомните фильм по цитате о еде