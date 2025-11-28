Меню
Расписание сеансов Астронавт, 2025 в Москве 28 ноября 2025

Расписание сеансов Астронавт, 28 ноября 2025 в Москве

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Prime Cinema
Севастопольская
2D
19:50 от 400 ₽
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
22:10 от 600 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
21:50 от 750 ₽
КИНОград г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
20:10
Каро 10 София
Щелковская
2D
22:20 от 770 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
21:10 от 770 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
22:20 от 680 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
22:00 от 450 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
21:20
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D
22:00 от 650 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
21:30 от 950 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
21:40 от 1250 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
22:30 от 640 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
17:50 от 590 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
21:40 от 690 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
22:35 от 440 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
16:45 от 540 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
19:40 от 600 ₽ 21:45 от 600 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
20:10 от 700 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
21:45 от 700 ₽
