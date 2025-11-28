Меню
Киноафиша
Фильмы
Астронавт
Расписание сеансов Астронавт, 2025 в Москве
28 ноября 2025
Расписание сеансов Астронавт, 28 ноября 2025 в Москве
2D
19:50
от 400 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
22:10
от 600 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
21:50
от 750 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
20:10
Каро 10 София
Щелковская
2D
22:20
от 770 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
21:10
от 770 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
22:20
от 680 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
22:00
от 450 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
21:20
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D
22:00
от 650 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
21:30
от 950 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
21:40
от 1250 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
22:30
от 640 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
17:50
от 590 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
21:40
от 690 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
22:35
от 440 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
16:45
от 540 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
19:40
от 600 ₽
21:45
от 600 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
20:10
от 700 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
21:45
от 700 ₽
