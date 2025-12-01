Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Жан-Пьер Поннель: Мадам Баттерфляй Расписание сеансов TheatreHD: Жан-Пьер Поннель: Мадам Баттерфляй, 1975 в Москве 23 января 2026

Расписание сеансов TheatreHD: Жан-Пьер Поннель: Мадам Баттерфляй, 23 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
пт 26 пт 23
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «TheatreHD: Жан-Пьер Поннель: Мадам Баттерфляй»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
19:30 от 1100 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Фэкхем-Холл
Фэкхем-Холл
2025, Великобритания, комедия
В «Детях перемен 2» «воскресили» Балабанова: эту «жирную» отсылку к «Брату» пропустить невозможно
Зрители бойкотируют новый сериал от НТВ после того, как узнали, кто в нем снимается: «Какая чушь»
И снова сериал про форму и приказы: сможет ли «Огонь» с Панфиловым удивить зрителей НТВ
На 3/6 вопросов нашего теста о карьере Никулина правильно ответит и ребенок: зато с 6/6 едва справится даже киноман со стажем
«Поймать монстра» с Миккельсеном ждал сильнее, чем «Аватара 3», и не зря: Ведьмак с Джоном Уиком зашли не в тот подъезд (обзор Киноафиши)
Как будет называться 8-й сезон «Невского»: с именем свежей части уже определились – намекает на развитие сюжета
Одна фраза в «Бриллиантовой руке» попала под цензуру — и это видно по губам: легко прочтете, что Мордюкова говорит на самом деле
Лишь в одном аниме есть клоун страшнее, чем Пеннивайз из «Оно»: и рейтинги тому подтверждение – сперва пофлиртует, затем убьет
Почему Шон из «Хорошего доктора» видит тело человека «насквозь»: дело не в таланте или магии кино, а в особенностях мозга
Почему «Три богатыря» — идеальный вариант для похода в кино всей семьей: детей «за уши не оттащишь», а взрослым есть над чем посмеяться
Лучший сериал в карьере Аверина — не «Глухарь» и уж точно не «Склиф»: лишь у одного проекта рейтинг 8.3+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше