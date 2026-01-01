Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Убойная суббота
Расписание сеансов Убойная суббота, 2025 в Москве
17 января 2026
Расписание сеансов Убойная суббота, 17 января 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
чт
15
пт
16
сб
17
вс
18
пн
19
вт
20
ср
21
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Убойная суббота»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
12:15
от 1650 ₽
14:30
от 1650 ₽
16:45
от 1650 ₽
19:00
от 1650 ₽
21:15
от 1650 ₽
23:30
от 1650 ₽
01:45
от 1650 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
19:40
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Унесенные призраками
Рецензия
Отзывы
2001, Япония, аниме , семейный, анимация, приключения
Почему Глеб Жеглов не воевал на фронте — и за что все же получил орден Красной Звезды
Джо из «Друзей» точно не лапочка: одну деталь на его кухне не замечали годами, а ведь это доказывает, что он — жадина и эгоист
Чучело, злая ирония и даже убийство? Первую версию «Истории игрушек» не показали детям
От броненосца до кожаных штанов Росса: 9 новогодних серий «Друзей», ради которых стоит бросить все дела
Никулина в «Операции "Ы"» узнают многие: вот еще 5 героев в теплых шапках – вспомните, в каких фильмах СССР они были (тест)
Логику убили еще до собачки: в «Джоне Уике» нашли кучу сюжетных дыр, особенно смешной в сцене с таксистом
Паштет из меню ресторана «Клод Моне»: готовим по секретному рецепту «Огузка» из «Кухни»
Годжо, Леви и Джин-Ву узнает каждый: тест для скилловых фанатов аниме (в кадре только пейзажи)
Этот фильм Тарантино назвал величайшим в истории кино (спорим, вы согласитесь с выбором?)
Трактор, овцы, два столба: где снимают «Ферму Кларксона» - посмотрел четыре сезона, считаю лучшим проектом Amazon
«Люди требовали вернуть деньги»: «Аватар 3» оказался трехчасовой бессмыслицей - в кино в РФ можно не ждать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667