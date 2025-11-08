Второй сезон «Детей перемен» будет эпичней первого: Исакова уже не мама, а крутой босс мафии в кожанке - все это показали в свежем тизере

Новинка от Netflix «Дом динамита» вызвала международный скандал – особенно возмутились в Пентагоне: все из-за этой неточности

В «Человеке-бензопиле» 2025 года нашли умную отсылку к «Атаке титанов»: показываем, если вы моргнули в этот момент

«Последний обряд» как «последний заезд» — затянулся: «Заклятие» собрало $480 млн, и авторы переобулись — впереди еще один фильм

Ганнибал-каннибал в список не попал: на Западе выбрали лучшие хорроры в истории, и ни один фильм 21 в топ-10 не фигурирует

«Я очень благодарна»: в «Методе-3» уже не будет Есени – вот почему Паулина Андреева не снималась в проекте

Дело в шляпе – и герои теста тоже: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с мужскими головными уборами

«Замок Дракулы» в Румынии — всего лишь туристическая легенда: настоящее логово «вампира» находится в другом месте

Финальный трейлер «Очень странных дел» слили раньше времени — и он подтвердил самую жуткую фанатскую теорию: все закончится слезами

Тест для любителей советских сказок: попробуйте вспомнить 5 фильмов по кадрам с актрисой в образе птицы