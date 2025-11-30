Меню
Фильмы
Эльф и украденное рождество
Расписание сеансов Эльф и украденное рождество, 2025 в Москве
30 ноября 2025
Расписание сеансов Эльф и украденное рождество, 30 ноября 2025 в Москве
О мультфильме
ср
26
чт
27
пт
28
сб
29
вс
30
пн
1
вт
2
ср
3
2D
12:05
от 450 ₽
15:35
от 700 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
12:40
