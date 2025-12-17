Меню
Фильмы
Эльф и украденное рождество
Расписание сеансов Эльф и украденное рождество, 2025 в Москве
21 декабря 2025
Расписание сеансов Эльф и украденное рождество, 21 декабря 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Сегодня
17
Завтра
18
пт
19
сб
20
вс
21
пн
22
вт
23
ср
24
чт
25
пт
26
пн
29
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Эльф и украденное рождество»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
10:55
от 520 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
11:55
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Рецензия
Отзывы
2010, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Агент времени: Глава Инду. Фильм
Отзывы
2025, Китай, приключения, анимация, криминал
Поймать монстра
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
В России снимают свою «Нефть»: сериал с Васильевым авторы называют будущим хитом, а зрители — ремейком
Пандора перекрасилась из нежно-синего в агрессивно-красный: как смена цветов в «Аватаре: Огонь и пепел» меняет весь смысл франшизы
После трейлера «Тайного города» возник главный вопрос: это реальные события или фантазия? Премьера российского фэнтези — в 2026 году
«Острые козырьки» закончились так, что продолжение было неизбежно: и Мерфи уже решил, что ждет Томаса Шелби после полнометражки
Проще распутать паутину, чем сюжет нового «Человека-паука»: Marvel усложнил фанатам жизнь — без сериалов теперь не разобраться
Смотреть 20+ сезонов подряд — не вариант: у «Чисто английских убийств» есть сезон, где сразу 3 серии с рейтингом выше 8
Эти 7 фильмов СССР часто смотрят под Новый год: вспомните, какие блюда ели их герои (тест)
«Лучший отечественный сериал» оценили на 8.4: им оказался детектив 13-летней давности – обошел даже «Первый отдел» и «Невский»
«В нем есть буквально все»: лучшим сериалом в истории Фриман считает вовсе не «Шерлока» – драма «помогла» актеру стать Ватсоном
Яичный пирог из «Ходячего замка» вкуснее омлета, а времени занимает столько же: Софи готовила под проклятием — вам будет легче
Терпение вознаградили: в «Истории Резе» отыскали отсылки к «Константину», «Леону» и Бардему (а еще советской классике)
