Новые «Ёлки» уже на этой неделе: проверьте в нашем тесте, а не забыли ли вы предыдущие 11 частей

Шеф-повар раскрыл ингредиент, с которым заливная рыба не будет «гадостью», как в «Иронии судьбы»: гости точно оценят

Мы привыкли видеть Цыганова с одним и тем же выражением лица: в новой комедии не узнаем актера

В «Великолепном веке» все началось с лошади: Валиде оказала себе медвежью услугу, лишив Хюррем любимицы — и вот почему

Русский тест за счастье милых: вы явно плохо смотрели «Гардемаринов», если не ответите на 4/6 вопросов о шедевре Дружининой

Почему «Шрэк 5» был перенесен уже дважды: есть 3 возможных причины – от маркетинга до Осла, похожего на «облезлую собаку»

Пельмени – коронное блюдо Семенова в «Невском»: но такой рецепт ему и не снился – секрет в 3-х соусах на выбор

Все еще ждете 11 серию «Роз и грехов»?: Их покажут не скоро, график выхода навевает тоску

6 сезонов пролетят на одном дыхании: вспомнили про скрытую жемчужину HBO - «Тюрьму Оз» обязаны посмотреть фаны «Сопрано» и «Во все тяжкие»

Векна не был злодеем никогда: в первых сериях «Очень странных дел 5» зрители проворонили главный спойлер финала – Шнапп уже все подтвердил