Нашли для вас сериалы, которые смотрятся на одном дыхании — и вы точно удивитесь, что их не замечали раньше

Цитата на все времена: Фаина Раневская гениально пошутила о здоровье — и попала в точку

Скучали по «Офису»? Сериал «Газета» возвращает ту самую магию абсурда, только в редакции - уже 85% на RT

«Нас разделял Железный занавес»: сильней всего в России Хью Джекмана поразили блины с икрой и… Николай Цискаридзе

Визуальные шедевры: в топ-7 самых ошеломляющих фильмов за 50 лет — шедевр из Болливуда и советская классика (и куда ж без Нолана)

Атмосфера 2000-х без фильтров — лучше места и не найти: рассказываем, где снимали сериал «Камбэк» с Петровым

Если б он был султан: исполнили мечту Балбеса и переместили киногероев СССР в «Великолепный век» — угадаете 5/5?

Сериал «Дыши» оборвался на полуслове — но будет ли 2-ой сезон? Даже самый оптимистичный прогноз не радует

Лучшее аниме нулевых – вовсе не «Унесенные призраками»: но про этот шедевр Сатоси Кона в России помнят лишь настоящие отаку

«Хоррор и эротика»: Disney побоялись выпускать первый фильм Marvel строго для взрослых, и «Дэдпул» на его фоне – детские шалости