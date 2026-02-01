«Неудачная пародия, затесавшаяся не в тот жанр»: в Сети выбрали самого бестолкового героя «Первого отдела»

Главным в новых «Пиратах Карибского моря» будет не Джек Воробей: кажется, нас ждет не продолжение, а ремейк

На 6 вопросов по фильму «Самая обаятельная и привлекательная» ответят только те, кто смотрел его на повторе: проверьте себя в тесте

«Становлюсь моложе на 20 лет»: как Вера Васильева оставалась активной и работала почти до ста лет

Забудьте про Хюррем и Сулеймана: у создателей «Великолепного века» есть исторический сериал покруче — на 8,4 балла от зрителей

IMDb назвал самые популярные российские сериалы всех времен на Западе: «Слова пацана» с «Бригадой» нет даже в топ-10

После «Волчка» хочется ещё? Вот 3 фильма с Евгением Ткачуком, которые зашли зрителям

Я смотрела «Невский» дважды, а тест прошла только на 3/5: попробуйте и вы – вспомните, из какого сезона кадр

Эту «военную» сказку из СССР японцы сочли гениальной — а вот на родине «глумление над фольклором» не простили

Фильм с рейтингом 7.8 чуть не убил студию Fox: $450 млн потратили на декорации, которые почти не попали в кадр