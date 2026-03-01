Меню
Фильмы
Наум. Предчувствия
Расписание сеансов Наум. Предчувствия, 2025 в Москве
18 марта 2026
Расписание сеансов Наум. Предчувствия, 18 марта 2026 в Москве
Сегодня
1
Завтра
2
вт
3
ср
4
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
чт
12
пт
13
сб
14
вс
15
вт
17
ср
18
2D
14:20
от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
