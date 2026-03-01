Эти 4 комедии точно не стоит пропускать в кино в марте: №2 добавили в «буду смотреть» 800 тысяч человек

«Залипательные» мини-сериалы от Okko, от которых сложно оторваться: а в киноленте №1 играет Янковский — рекомендую

Не Брагин и не Шибанов: именно этот герой «Первого отдела» «вызывает наибольшее отвращение» — и это комплимент актеру

Михалков и Глюкоза вместо Никулина с Мироновым: у «Бриллиантовой руки» есть забытый ремейк — рейтинг хуже, чем у «Иронии судьбы 2»

«Кучка похотливых идиотов»: этот российский фильм стоил миллиард, но не окупился и на треть – премьеру даже требовали запретить

Весна на какой-какой улице? Только знатоки советского и зарубежного кино угадают 6/6 фильмов по теплому весеннему кадру (тест)

«И это для вас на уровне Шерлока?»: иностранцы разгромили 5 сезон «Первого отдела» – даже Шибанов с Брагиным не впечатлили

Этот фильм о советских подводниках почти забыт, но он явно достоин внимания: снимали там, где нет моря и привлекали настоящих моряков

«Такая встряска нужна каждому»: в новой версии «Служебного романа» переписали сюжет Рязанова – и вот кем заменили Фрейндлих (фото)

«Бомба замедленного действия»: Майков из «Бригады» мокрого места не оставил от «Брата 2» – даже обвинил фильм в проблемах россиян