После «Во все тяжкие» Винс Гиллиган снял мир, где все счастливы — и это страшнее любой катастрофы: смотрим свежий трейлер «Из многих»

У этих 4 фэнтези-сериалов были блестящие пилоты, но новой «Игрой престолов» они не стали: после первой серии можно выключать

Йода вообще не должен был быть зеленым: архивы раскрывают другой взгляд на самого популярного героя «Звёздных войн»

«Голову носорога на тело газели»: как Стива Роджерса сделали худым в «Первом мстителе» – помогла не только графика (фото)

В «Игре престолов» Джорах спасал Дейенерис от Короля тьмы, а в этом забытом ужастике превращает жизнь своих детей в настоящий ад

«Наши люди в булочную на такси не ездят»: то ли дело метро – вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с «подземкой» (тест)

Спи, моя радость, усни: собрали 5 фильмов СССР, где встречались детские коляски – сможете назвать их все? (тест)

Кем заменили Есению и когда новые серии? Отвечаем на главные вопросы о 3 сезоне «Метода» – сериал пошел по стопам «Очень странных дел»

Джон Уик ворвался в «Игру в кальмара»: свежий боевик Netflix снят в Корее, но покорил весь мир – 7 000 000 зрителей всего за пару дней

Она все видела — но никто не верит: 3 напряженных триллера для тех, кто еще не отошел от «Девушки из каюты №10»