Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Патруль Дино: В поисках древнего динозавра
Расписание сеансов Патруль Дино: В поисках древнего динозавра, 2022 в Москве
2 ноября 2025
Расписание сеансов Патруль Дино: В поисках древнего динозавра, 2 ноября 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
чт
30
пт
31
сб
1
вс
2
пн
3
вт
4
ср
5
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Патруль Дино: В поисках древнего динозавра»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
10:35
от 550 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
15:00
от 450 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
10:20
от 420 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
10:00
от 560 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:30
от 650 ₽
12:10
от 800 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
11:20
от 550 ₽
13:00
от 690 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
11:00
от 670 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
15:00
от 660 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
15:00
от 450 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
10:30
от 500 ₽
12:10
от 500 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
10:35
от 550 ₽
12:15
от 550 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:30
от 700 ₽
12:10
от 700 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
10:15
от 720 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
11:35
от 590 ₽
13:15
от 750 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
11:15
от 530 ₽
12:55
от 660 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
10:40
от 530 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Песочный человек
Написать отзыв
2025, США, ужасы
После «Во все тяжкие» Винс Гиллиган снял мир, где все счастливы — и это страшнее любой катастрофы: смотрим свежий трейлер «Из многих»
У этих 4 фэнтези-сериалов были блестящие пилоты, но новой «Игрой престолов» они не стали: после первой серии можно выключать
Йода вообще не должен был быть зеленым: архивы раскрывают другой взгляд на самого популярного героя «Звёздных войн»
«Голову носорога на тело газели»: как Стива Роджерса сделали худым в «Первом мстителе» – помогла не только графика (фото)
В «Игре престолов» Джорах спасал Дейенерис от Короля тьмы, а в этом забытом ужастике превращает жизнь своих детей в настоящий ад
«Наши люди в булочную на такси не ездят»: то ли дело метро – вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с «подземкой» (тест)
Спи, моя радость, усни: собрали 5 фильмов СССР, где встречались детские коляски – сможете назвать их все? (тест)
Кем заменили Есению и когда новые серии? Отвечаем на главные вопросы о 3 сезоне «Метода» – сериал пошел по стопам «Очень странных дел»
Джон Уик ворвался в «Игру в кальмара»: свежий боевик Netflix снят в Корее, но покорил весь мир – 7 000 000 зрителей всего за пару дней
Она все видела — но никто не верит: 3 напряженных триллера для тех, кто еще не отошел от «Девушки из каюты №10»
Кто круче – «Игра в кальмара» или «Алиса в Пограничье»? Финалы обеих игр дают однозначный ответ – не оспорите
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667