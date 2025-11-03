Меню
Киноафиша Фильмы Патруль Дино: В поисках древнего динозавра Расписание сеансов Патруль Дино: В поисках древнего динозавра, 2022 в Москве 3 ноября 2025

Расписание сеансов Патруль Дино: В поисках древнего динозавра, 3 ноября 2025 в Москве

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
15:00 от 450 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
10:00 от 560 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:30 от 650 ₽ 12:10 от 800 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
11:20 от 550 ₽ 13:00 от 690 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
11:00 от 670 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
15:00 от 660 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
15:00 от 450 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
10:30 от 500 ₽ 12:10 от 500 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
11:35 от 550 ₽ 13:15 от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:30 от 700 ₽ 12:10 от 700 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
10:15 от 720 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
11:35 от 590 ₽ 13:15 от 750 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
11:40 от 530 ₽ 13:20 от 660 ₽
Кто круче – «Игра в кальмара» или «Алиса в Пограничье»? Финалы обеих игр дают однозначный ответ – не оспорите
