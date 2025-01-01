Почему Гринч ненавидит Рождество и что с ним произошло в детстве? Кажется, тут должна быть не комедия, а драма

Почему в «Иронии судьбы» говорят «аэродром», а не «аэропорт» — слово-привет из СССР

5 классных идей из фильмов для украшения елки и дома: можно отметить Новый год как Кевин или Гарри

«Маша и Медведь» собрала 10 млн зрителей, побив рекорд «Триггера»: на стриминге это самый популярный проект – но это далеко не все успехи

Пара продуктов превратит рисовую кашу во вкусняшку из хита Миядзаки: готовим по рецепту из «Принцессы Мононоке»

Три российских сериала обошли хиты Netflix: сначала пали «Очень странные дела», а следом «Уэнсдэй»

Звезда «Игры престолов» сыграет одну из главных ролей в еще одном сериале — его снимут по роману Чарльза Диккенса

«По-прежнему завораживает»: новые серии «Эмили в Париже» уже добрались до зрителей — получилось заметно лучше 2-го сезона

Целых 3 игры «сформировали визуальный стиль Изнанки»: создатели «Очень странных дел» раскрыли, где подглядели пейзаж

Из «Трех котов» не планировали делать детский мультик: коты ходили без штанов, а Коржика вообще звали не Коржик