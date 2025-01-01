3 новых сериала НТВ про то, что бывших правоохранителей не бывает: замыкает список «Черное солнце 2»

Почему в «Иронии судьбы» говорят «аэродром», а не «аэропорт» — слово-привет из СССР

В чем встречать Год Лошади: 5 знаковых красных платьев из кино, незаменимых для праздника

«Магичку» и «Клинок» списали в утиль: собрали миллионы, но лишь одно аниме достойно звания «короля сенненов»

Тест покажет, разбираетесь ли вы в деликатесах из кино СССР: вспомните, что ели герои 5 культовых фильмов

Из «Трех котов» не планировали делать детский мультик: коты ходили без штанов, а Коржика вообще звали не Коржик

Empire выбрал 20 лучших сериалов 2025-го: №1 оказался не «Очень странные дела» – но тоже проект с 8.6 на IMDb

«По-прежнему завораживает»: новые серии «Эмили в Париже» уже добрались до зрителей — получилось заметно лучше 2-го сезона

Звезда «Игры престолов» сыграет одну из главных ролей в еще одном сериале — его снимут по роману Чарльза Диккенса

«Маша и Медведь» собрала 10 млн зрителей, побив рекорд «Триггера»: на стриминге это самый популярный проект – но это далеко не все успехи