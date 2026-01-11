Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Джестер 2
Расписание сеансов Джестер 2, 2025 в Москве
12 января 2026
Расписание сеансов Джестер 2, 12 января 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
11
Завтра
12
вт
13
ср
14
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Джестер 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Колибри Москва
г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
23:45
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Безумное свидание
Отзывы
2025, Италия, комедия
Без слабых мест: российские сериалы-биографии с рейтингом не ниже 8, которые хочется смотреть подряд
Любовь, которую нельзя: 3 классных турецких сериала про чувства вопреки правилам — короткие и неизбитые
Жгучая смесь «Остаться в живых» и «24 часа»: Стивен Кинг включил этот сериал в десятку лучших — и не зря
«Фу ты, Чебурашка какой» и еще 4 цитаты: их продолжат только знатоки оригинального мульта про Гену и его друзей (тест)
Этому фильму СССР россияне до сих пор ставят 8.2: а Гундарева его невзлюбила – называла «шоколадно-мармеладным тортом»
Эти финалы — наша Римская империя: топ-5 фильмов с шокирующей, но все равно идеальной концовкой
Мистер Бист назвал 20+ лучших аниме: «Атаку титанов» смотрел целых 2 раза – и даже «Поднятие уровня» угодило в топ
У «Белого лотоса» точно будет 4-й сезон: каст и сюжет держат в секрете, а вот локация известна – ночь там обойдется в полмиллиона рублей
Будет ли 6-й сезон «Эмили в Париже»? За 11 дней 5-й собрал 155 млн часов просмотра – но фанаты просят «вернуть свои 10»
Посмотрели нового «Буратино»? А теперь тест по старому: как хорошо вы помните детали сказки 1975 года
Разочарованы финалом «Очень странных дел»? А ведь у Оди все могло сложиться иначе – но шоураннеры сочли концовку «натянутой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667