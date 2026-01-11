Просто девочка оделась правильно: почему «Машу и Медведя» обожают в арабских странах

Кем же на самом деле был балагур Коровьев из «Мастера и Маргариты»: за его шутовством скрывался глубокий смысл

Без слабых мест: российские сериалы-биографии с рейтингом не ниже 8, которые хочется смотреть подряд

Этот фильм по сборам утер нос «Холопу»: заработал 3 млрд рублей за 5 дней – круче него только первый «Чебурашка»

Из зимнего мульта СССР в 80-х сделали аниме: японцы до сих пор смотрят под Новый год – говорят, «это лучше современной мультипликации»

Посмотрели нового «Буратино»? А теперь тест по старому: как хорошо вы помните детали сказки 1975 года

Эти финалы — наша Римская империя: топ-5 фильмов с шокирующей, но все равно идеальной концовкой

«Фу ты, Чебурашка какой» и еще 4 цитаты: их продолжат только знатоки оригинального мульта про Гену и его друзей (тест)

Разочарованы финалом «Очень странных дел»? А ведь у Оди все могло сложиться иначе – но шоураннеры сочли концовку «натянутой»

Фанатам кино СССР будет больно проходить этот тест: угадайте 5 фильмов по негативным отзывам