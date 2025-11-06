Меню
Расписание сеансов Мой сын, 2025 в Москве 6 ноября 2025

Расписание сеансов Мой сын, 6 ноября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
чт 6 пт 7 сб 8 вс 9 пн 10 вт 11 ср 12
Иллюзион
Марксистская
2D
17:15 от 400 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
23:05 от 580 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
20:30 от 630 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
21:30 от 760 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
21:40 от 810 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
21:10 от 740 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
22:10
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
21:20 23:20
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
21:25 23:30
Художественный
Александровский Сад
2D
18:00 от 1350 ₽
Паромщик
Паромщик
2025, Россия, драма
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Шелби Оукс. Город-призрак
Шелби Оукс. Город-призрак
2024, США, ужасы, триллер
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
