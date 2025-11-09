Катастрофические 17% на Rotten Tomatoes, но это не мешает рвать топы: 4 сезон «Ведьмака» за пару дней стал мировым хитом

113 серия станет последней: «Клюквенный щербет» покидают сразу четыре актера — в том числе и главная героиня

Теперь понятно, кто из «Мстителей» должен умереть следующим: в комиксах его судьба давно прописана

Фанаты Дэвида Линча и вселенной «Сайлент Хилла», вы это видели? В СССР сняли похожий психологический триллер — просто никто не заметил

Вин Дизель выдвинул 3 условия для «Форсажа 11»: в космос больше не полетим — теперь планы посерьезнее

«И это – наши деньги»: россияне оценили этот военный фильм на 7.9 – а Михалков прошелся катком, назвав «просто плохим»

«Афоню» многие узнают сразу: а вы вспомните 5 других фильмов Данелии по кадрам с мужчинами (тест)

Узнать фильм СССР по главному герою может каждый: а вспомните ли вы ленту по описанию его спутника? (тест)

«На дорожку!»: только знатоки вспомнят 5 киногероев из фильмов СССР по первым репликам (тест)

«Любителям головоломок»: этот детектив на 7 баллов будто учился у «Джентльменов» — но здесь никто не выйдет, пока не найдут предателя