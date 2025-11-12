Причина, по которой Якен выбрал Арью на самом деле очевидная, если знать, как работает орден Безликих

113 серия станет последней: «Клюквенный щербет» покидают сразу четыре актера — в том числе и главная героиня

Катастрофические 17% на Rotten Tomatoes, но это не мешает рвать топы: 4 сезон «Ведьмака» за пару дней стал мировым хитом

«Лучше поунижаться смолоду, чтоб потом…»: только поклонники Рязанова продолжат 7/7 цитат из фильма «Жестокий романс»

Снег возили с Эльбруса, а Янковскому платили по 300 тысяч в день: посчитали и выяснили, что бюджет «Аутсорса» был как у мини-блокбастера

«И это – наши деньги»: россияне оценили этот военный фильм на 7.9 – а Михалков прошелся катком, назвав «просто плохим»

«Любителям головоломок»: этот детектив на 7 баллов будто учился у «Джентльменов» — но здесь никто не выйдет, пока не найдут предателя

Вин Дизель выдвинул 3 условия для «Форсажа 11»: в космос больше не полетим — теперь планы посерьезнее

Узнать фильм СССР по главному герою может каждый: а вспомните ли вы ленту по описанию его спутника? (тест)

Финал «Мира Дикого Запада» все же увидит свет: Нолан придумал ошеломительный финал, но HBO воротит нос