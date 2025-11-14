Так умер Ракета в Marvel или нет? Концовка нового сериала переписала историю Енота и выдавила слезы из зрителей

Зачем в «Игре престолов» Старкам раздали по лютоволку? Ответ скрыт в древней магии

«Такого бреда не было со времен “Бумера 3”»: фильм «Бригада: Наследник» доказал, что ностальгию можно убить всего за 2 часа

«Операцию "Ы"» большинство видело не раз: но знаете ли вы, откуда взялось название – и почему она не «У» или «А»?

«Принесла больше удовлетворения, чем все эти "Холмсы"»: этот фильм Масленников считает лучшим в карьере – не «Шерлок», но с его звездами

Второй сезон «Метода» закончился хэппи-эндом — или нет? Если верить этой теории, третьего сезона быть не должно

«Великолепный век» донести не сумел: именно этот герой был самым несчастным в Топкапы – зря жалели Михримах или Джихангира

«Кузьма иногда щебечет со мной по-русски»: в 2026-м выйдет аниме про пингвина из... России – звучит как сюр, но зато «нет клюквы и заезженных штампов»

Успех показал не только «Из многих»: вот еще один сериал от создателя «Во все тяжкие» – он про криминальный Нью-Йорк, а рейтинг 8.1

«Я лучше навсегда останусь глупцом»: только фанаты «Наруто» отличат мудрость шиноби от цитат философа – время проверить себя (тест)