Мой сын
Расписание сеансов Мой сын, 2025 в Москве
14 ноября 2025
Расписание сеансов Мой сын, 14 ноября 2025 в Москве
В прокате
Премьеры
Онлайн
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Голосовой помощник
Отзывы
2025, Россия, семейный, фантастика
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Наш папа - Дед Мороз!
Отзывы
2024, Россия, комедия, драма
Так умер Ракета в Marvel или нет? Концовка нового сериала переписала историю Енота и выдавила слезы из зрителей
Зачем в «Игре престолов» Старкам раздали по лютоволку? Ответ скрыт в древней магии
«Такого бреда не было со времен “Бумера 3”»: фильм «Бригада: Наследник» доказал, что ностальгию можно убить всего за 2 часа
«Операцию "Ы"» большинство видело не раз: но знаете ли вы, откуда взялось название – и почему она не «У» или «А»?
«Принесла больше удовлетворения, чем все эти "Холмсы"»: этот фильм Масленников считает лучшим в карьере – не «Шерлок», но с его звездами
Второй сезон «Метода» закончился хэппи-эндом — или нет? Если верить этой теории, третьего сезона быть не должно
«Великолепный век» донести не сумел: именно этот герой был самым несчастным в Топкапы – зря жалели Михримах или Джихангира
«Кузьма иногда щебечет со мной по-русски»: в 2026-м выйдет аниме про пингвина из... России – звучит как сюр, но зато «нет клюквы и заезженных штампов»
Успех показал не только «Из многих»: вот еще один сериал от создателя «Во все тяжкие» – он про криминальный Нью-Йорк, а рейтинг 8.1
«Я лучше навсегда останусь глупцом»: только фанаты «Наруто» отличат мудрость шиноби от цитат философа – время проверить себя (тест)
Пуговки нет, но вы держитесь: почему в фильме «Папины дочки» забыли про самую младшую — не пришла на свадьбу сестры
