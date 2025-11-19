Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Мой сын Расписание сеансов Мой сын, 2025 в Москве 19 ноября 2025

Расписание сеансов Мой сын, 19 ноября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 12 Завтра 13 пт 14 сб 15 вс 16 пн 17 вт 18 ср 19
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Мой сын»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
22:00 от 500 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
11:30 от 300 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
12:20 от 500 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
22:20 от 520 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Кто же убьет Лео Бонарта в 5 сезоне «Ведьмака»: фанаты сериала гадают, а Сапковский уже давно выдал все спойлеры
«Чуждая Высоцкая», «никакой Борисов», но Кончаловский молодец: сериал «Хроники русской революции» стал поводом для споров среди зрителей
Агентство Анфисы распалось, но появилась «Этика» - и действуют тут совсем неэтично: что известно о втором сезоне «Искусства соблазна»
Вор в законе или… шпион Абвера? Говорухин в «Месте встречи» не объяснил, кем был Фокс на самом деле – в книге все ясно с пары строк
Из «Мстителей: Финал» вырезали фантастически жестокую сцену убийства Капитана Америки: фильм бы точно превратился в «18+» (фото)
«В деревне помирать-то легче»: этот советский фильм с Боярским видели единицы, зато песни оттуда россияне напевают до сих пор
Будто унижения в «Финале» было мало: Таноса жестоко убьют в «Мстителях: Судный день» – щелкнут не пальцами, а позвонками
«Покойная», свободная, несчастная: в «Шерлоке» с Камбербэтчем так и не прояснили судьбу Ирен Адлер – зато в книгах все было иначе
В СССР никого не смущало, а у иностранцев взрывается мозг: на IMDb идут споры из-за пикантных нюансов в «Маугли»
Disney, держись: HBO снимет сериал по культовому комиксу — у первой его экранизации 8,1 балла на IMDb и статус легенды
Автор «Ганнибала» снова творит — и снова с Мадсом Миккельсеном: новинка получила 93% свежести на RT и скоро выходит в кино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше